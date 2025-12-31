Wo Lotto über die zwölf Silvester-Millionäre informiert

Mit einem Millionengewinn ins neue Jahr starten: Dieser Traum ist für einige Menschen aus Baden-Württemberg in Erfüllung gegangen. (Symbolbild)

Kurz vor dem Jahreswechsel darf gejubelt werden: Je zwölf Lose haben bei den Silvester-Millionen von Lotto Baden-Württemberg zum Gewinn von einer Million beziehungsweise 100.000 Euro geführt. »So viele Millionengewinne gab es bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg an einem Tag noch nie«, sagte Geschäftsführer Paul Nemeth laut Mitteilung.

Zudem seien weitere Gewinne in Höhe von insgesamt 4,8 Millionen Euro verlost worden, heiß es. Bei der Jahresendlotterie wurden drei Millionen Lose für jeweils zehn Euro mit je einer einmaligen Nummer aus dem Zahlenbereich 0000001 bis 3000000 verkauft. Die Ziehung der Gewinnzahlen fand unter notarieller Aufsicht in der Lotto-Zentrale Stuttgart statt.

Wer online unter lotto-bw.de an der 16. Ausgabe der Silvester-Millionen teilgenommen hat, wird den Angaben nach automatisch über einen möglichen

Gewinn informiert. Alle Losnummern, auf die ein Gewinn entfallen ist, sind außerdem im Internet abrufbar sowie in den Annahmestellen einsehbar.