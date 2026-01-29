Wo ist der Whiskey? So äußert sich der Bürgermeister

Wo ist der Whiskey? Der Verbleib von 46 Flaschen erhitzt im Gemeinderat von Appenweier die Gemüter. (Symbolbild)

46 Flaschen Whiskey sorgen derzeit in Appenweier im Ortenaukreis für Diskussionen. Für rund 1.940 Euro seien insgesamt 50 Flaschen im Rathaus als Präsente verbucht worden, sagte ein Mitglied des Gemeinderats, das nicht namentlich genannt werden will. Bei vier Flaschen sei bekannt, an wen diese verschenkt wurden. Der Verbleib der restlichen 46 Flaschen habe in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu Diskussionen geführt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Auf die Nachfrage des Rats, wo sich die restlichen Flaschen befinden, habe Bürgermeister Viktor Lorenz (parteilos) geantwortet, dass diese eingelagert seien. »Eine Verpflichtung, Repräsentationsbestände gegenüber einzelnen Gemeinderäten vor Ort zu «verifizieren» oder Lagerorte offenzulegen, besteht nicht«, teilte Lorenz der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Bürgermeister bestreitet, dass die restlichen Spirituosen unauffindbar seien. Die Flaschen seien weder »abhandengekommen« noch »verschwunden«.

Der Gemeinderat hat in dem Fall Beschwerde beim Landratsamt eingelegt. Die Behörde soll nun klären, wo die restlichen Flaschen sind und ob sich der Verdacht auf Untreue oder Unterschlagung erhärtet.