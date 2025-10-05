Wo heute Gewitter und Sturmböen drohen

Wer heute ins Freie will, muss immer wieder mit Regen rechnen. (Archivbild)

Im Südwesten sind eine Jacke und ein Regenschirm heute keine schlechte Wahl - vor allem, wenn ein Ausflug ins Grüne geplant ist. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Baden-Württemberg mit einem Sonne-Wolken-Mix, wobei sich besonders über dem Bergland einzelne Schauer und vereinzelt sogar Gewitter bilden könnten.

Die Temperaturen reichen der Vorhersage zufolge von frischen 8 Grad auf der Albhochfläche bis zu milderen 16 Grad entlang von Rhein und Neckar. Begleitet werde das von einem teils kräftigen Wind aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Im Bergland oder bei Gewittern sind laut DWD auch stürmische Böen möglich, auf den Spitzen im Schwarzwald sogar Sturmböen mit rund 80 Kilometern pro Stunde.

Nasser Wochenstart

Die Nacht auf Montag wird wohl wenig gemütlich: Der Himmel zeigt sich meist wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise fällt Regen. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 4 Grad, der Wind bleibt vor allem in höheren Lagen lebhaft.

Am Montag selbst setzt sich das durchwachsene Wetter fort. Die Meteorologen sagen viele Wolken und zeitweise Regen voraus. Die Höchstwerte bewegen sich demnach je nach Lage zwischen 9 Grad im Bergland und bis zu 17 Grad entlang des Rheins. Dazu wehe weiterhin ein teils frischer Südwestwind, im Bergland seien erneut stärkere Böen möglich.

Kleine Wetterwende?

Am Dienstag könnte sich dann eine Wetterbesserung andeuten: Zwar startet der Tag der Prognose zufolge vielerorts noch dicht bewölkt und im Osten fällt möglicherweise etwas Regen. Doch im Tagesverlauf sollen sich von Südwesten her größere Wolkenlücken auftun und die Sonne häufiger zum Zug kommen.

Mit 13 bis 19 Grad steigen den Angaben nach auch die Temperaturen an - ein Lichtblick nach dem unbeständigen Wochenstart. Die Nacht auf Mittwoch bringe dann erneut einige Wolkenfelder, auch Nebel kann sich am Boden bilden.