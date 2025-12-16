Wo es weiter neblig bleibt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer heute im Rheingraben oder in Oberschwaben unterwegs ist, sollte den Tag besser nicht ohne Schal beginnen: Dort dürfte sich der Nebel laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis in den Nachmittag hinein oder sogar ganztägig halten und die Sonne nur zu erahnen sein. In vielen anderen Regionen im Südwesten könnte sich die Sonne hingegen auch länger zeigen, trotz einiger durchziehender Wolkenfelder.

Die Temperaturspanne bleibt dabei recht breit: Während im Raum Ulm laut der Prognose höchstens 0 Grad erreicht werden, sind auf der Alb bis zu 10 Grad drin. Der Wind bleibe schwach und komme aus nordöstlicher Richtung.

In der Nacht zum Mittwoch zieht voraussichtlich mehr Bewölkung auf. Es soll aber trocken bleiben. In den Niederungen könne sich stellenweise Nebel bilden, wobei die Tiefstwerte zwischen 2 Grad am Rhein und bis minus 3 Grad in der Hohenloher Ebene liegen dürften.

Bis zu 12 Grad möglich

Am Mittwoch überwiegen dann laut DWD die Wolken, die Sonne tut sich vielerorts schwer. Immerhin bleibt es wohl trocken. Die Temperaturen steigen demzufolge auf milde 6 bis 10 Grad. In Südbaden seien sogar bis zu 12 Grad möglich. Der Wind drehe auf Südwest bis West, bleibe aber schwach.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel nach Angaben der Fachleute mal mehr, mal weniger wolkig. Nebel könnte sich besonders vom Hochrhein bis zum Bodensee und entlang des Neckars bilden. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen plus 4 Grad im Kraichgau und minus 2 Grad im Allgäu.

Nachts frostig

Am Donnerstag soll sich der Nebel vielerorts auflösen und die Sonne wieder mehr Raum bekommen. Nur am Hochrhein könnte sich das Grau etwas länger halten, wie aus der Prognose hervorgeht. Die Höchstwerte liegen dann laut DWD zwischen 7 und 14 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Südwind, in den Hochlagen des Schwarzwaldes seien auch starke Böen möglich.

Die Nacht zum Freitag bringt voraussichtlich verbreitet klare Verhältnisse. Allerdings könnte sich vor allem vom Bodensee bis zur Iller erneut dichter Nebel bilden. Die Tiefstwerte dürften zwischen 6 und 0 Grad liegen. Um Ulm und im Allgäu seien erneut bis minus 2 Grad drin.