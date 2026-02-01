Wo es im Südwesten frühlingshaft wird - oder trüb bleibt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Mix aus Nebel und Sonne lässt der Südwesten das Wochenende ausklingen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt das Wetter auch zum Wochenstart wechselhaft.

Der Sonntag zeigt sich vor allem in den Niederungen von seiner trüben Seite, bringt aber auch sonnige Pausen. Örtlich kann es in den Morgenstunden durch Nebel und überfrierende Nässe glatt sein. Vereinzelt fällt in der ersten Tageshälfte etwas Regen, im Bergland sind auch ein paar Schneeflocken möglich. Nach Osten hin und im Bergland ist dabei vereinzelt auch gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen reichen von minus einem Grad auf der Ostalb bis zu frühlingshaften zehn Grad im Breisgau, dazu weht ein schwacher Ostwind.

Dichte Wolken zum Wochenstart

In der Nacht zum Montag breitet sich in den tiefen Lagen erneut Nebel aus, stellenweise kommt es bei leichtem Frost zu Glätte, ansonsten bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen plus einem und minus sieben Grad.

Der Montag startet teils freundlich, teils trüb, bevor im Tagesverlauf dichte Wolken aufziehen. Vorerst bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen um null Grad an der Donau und erreichen am Rhein und Neckar vier bis acht Grad. In den Hochlagen des Schwarzwalds erwartet der DWD starke bis stürmische Böen.

In der Nacht zum Dienstag wird es regnerisch, in höheren Lagen fällt Schnee. Vereinzelt kann es glatt werden. Der Dienstag selbst bleibt stark bewölkt, örtlich regnet es.