Wo am Sonntag die Sonne lockt – und wo es grau bleibt

Wer am Sonntag in Baden-Württemberg unterwegs ist, sollte sich auf größere Wetterunterschiede einstellen: Während in höheren Lagen oft die Sonne scheint, bleibt es weiter unten vielerorts grau – der Spaziergang im Bergland dürfte also wettertechnisch deutlich freundlicher ausfallen als im Nebel der Täler.

Sonne oben, Grau unten

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge zeigt sich der Sonntag in den hohen Lagen des Südwestens vielfach sonnig. Im Tiefland dagegen halte sich häufig zäher Nebel oder Hochnebel, teils ganztägig. Die Höchstwerte könnten von minus 1 Grad an der Ostalb bis zu 5 Grad im mittleren Oberrheingraben reichen. Auf dem Feldberg sind sogar bis zu milde 8 Grad möglich. Dazu wehe ein schwacher Ostwind.

In der Nacht zum Montag dürfte es verbreitet neblig oder hochneblig trüb bleiben, in höheren Lagen könne es zeitweise auch gering bewölkt sein. Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen minus 1 und minus 6 Grad. Vereinzelt könne Glätte durch Reif auftreten.

Montag: Geduld gefragt im Nebel

Auch am Montag rechnet der DWD damit, dass sich Nebel und Hochnebel nur zögerlich auflösen. Vor allem in den tiefsten Lagen könnte es häufig ganztägig trüb bleiben, während im Bergland erneut viel Sonne erwartet werde. Die Höchsttemperatur dürfte bei 1 Grad in Oberschwaben liegen und bis zu 6 Grad nördlich der Alb. Auf dem Klippeneck am Rand der Schwäbischen Alb können die Temperaturen auf bis zu 9 Grad steigen. Der Ostwind bleibe schwach.

In der Nacht zum Dienstag bilde sich an Rhein, Donau und Bodensee erneut oft Nebel oder Hochnebel, abseits davon könne es gebietsweise klar sein. Die Tiefstwerte bewegten sich zwischen minus 2 und minus 9 Grad.

Mehr Sonne am Dienstag - aber nicht überall

Am Dienstag scheint laut DWD nach Nebelauflösung verbreitet die Sonne, auch wenn sich vor allem im Oberrheingraben weiterhin Dauergrau halten könnte. Die Temperaturen sollen dann auf etwa 1 Grad im trüben Wetter und bis zu 6 Grad bei Sonne steigen. Der Ostwind ändere sich kaum.