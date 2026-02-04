Witterung stoppt Eintracht und Hoffenheim erneut

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt und der TSG 1899 Hoffenheim müssen sich wieder auf einen neuen Spieltermin einstellen. Die Nachholpartie der beiden Clubs in der Frauen-Bundesliga werde heute Abend erneut aus Witterungsgründen nicht wie geplant stattfinden, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Der Platz im Stadion am Brentanobad sei weiterhin nicht bespielbar, hieß es. Das Aufeinandertreffen soll nun erst am 18. März (18.00 Uhr) nachgeholt werden. Zuvor hatte die Partie bereits am 23. Januar verlegt werden müssen.