Wintersportsaison am Feldberg endet am Wochenende

Die Saison im großen Wintersportgebiet Feldberg endet an diesem Sonntag. Derzeit seien in dem Gebiet im Südschwarzwald noch zwei von insgesamt 34 Pistenkilometern befahrbar, teilten die Feldbergbahnen am Donnerstag in Todtnau (Kreis Lörrach) mit. Mit 55 Betriebstagen geht eine durchwachsene Saison zu Ende. Der Verbund betreibt im Kerngebiet 14 Liftanlagen. Das Skigebiet ist aus eigener Sicht das größte in Deutschland nördlich der Alpen.