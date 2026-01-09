Winter-Wetter zum Re-Start schreckt Hoffenheim nicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbeeindruckt vom Winter-Wetter startet die TSG 1899 Hoffenheim bei Werder Bremen mit viel Energie und Zuversicht in das neue Jahr. »Wir sind trotz Schnee und Sturm absolut bereit«, verkündete TSG-Trainer Christian Ilzer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

»Natürlich müssen wir uns auf winterliche Bedingungen einstellen und bereiten die Jungs vor auf die Temperaturen, die in Bremen herrschen werden«, sagte Ilzer. »Aber es ist Winter. Da schneit es halt mal, da geht mal ein Sturm und da ist es kalt. Das ist alles zu bewältigen. Wichtig ist, dass der Platz ordentlich bespielbar ist.«

TSG will Platz in der Spitzengruppe behaupten

Nach einer bisher starken Hinrunde mit 27 Punkten aus 15 Spielen will der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga weiter kräftig im Kampf um die internationalen Startplätze mitmischen. Ein konkretes Saison-Ziel hat Ilzer in der kurzen Winterpause allerdings nicht ausgegeben.

»Die wichtigste Botschaft ist, weiter unbequem zu sein und hart zu trainieren. Es geht um die Intensität und Konsequenz, mit der du die Dinge Tag für Tag umsetzt. Wir wollen in den nächsten fünf Monaten eine bessere Mannschaft werden. Die Qualität, mit der wir dieses Vorhaben umsetzen, wird sich in der Tabelle widerspiegeln«, sagte der 48 Jahre alte Österreicher.

Generell gehe es um die Bereitschaft, »über den Schmerz zu gehen, gemeinsam miteinander zu arbeiten und allen Schwierigkeiten zu trotzen«, erläuterte Ilzer. Wenn die Mannschaft dies weiter beherzige, »werden wir mit Punkten belohnt«.