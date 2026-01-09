Winter-Wetter stoppt Hoffenheim: Spiel in Bremen fällt aus

Christian Ilzer muss mit der TSG 1899 Hoffenheim noch etwas länger auf den Re-Start in der Bundesliga warten. (Archivbild)

Christian Ilzer sprüht vor Tatendrang, doch seine Energie und Zuversicht vor dem Re-Start in der Fußball-Bundesliga muss sich der Trainer der TSG 1899 Hoffenheim nach der Absage des Spiels bei Werder Bremen noch ein wenig aufsparen.

Wegen des Winter-Wetters kann die Partie am Samstag nicht wie geplant stattfinden. »Die derzeitige Wetterlage hat zu flächendeckenden Vereisungen und erheblichen Schneeverwehungen in weiten Teilen des Stadionareals geführt, die eine sichere Durchführung des Spiels nicht ermöglichen«, teilte die Deutsche Fußball Liga mit. Ein Nachholtermin soll zeitnah bekanntgegeben werden.

Die TSG muss sich nun gedulden und startet somit erst am kommenden Mittwoch vor heimischer Kulisse gegen Borussia Mönchengladbach in das neue Pflichtspieljahr. Dabei hatte Ilzer wenige Stunden vor der Absage erklärt: »Wir sind trotz Schnee und Sturm absolut bereit.«

TSG will Platz in der Spitzengruppe behaupten

Diese Aussage gilt auch weiterhin. Nach einer bisher starken Hinrunde mit 27 Punkten aus 15 Spielen will der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga weiter kräftig im Kampf um die internationalen Startplätze mitmischen. Ein konkretes Saisonziel hat Ilzer in der kurzen Winterpause allerdings nicht ausgegeben.

»Die wichtigste Botschaft ist, weiter unbequem zu sein und hart zu trainieren. Es geht um die Intensität und Konsequenz, mit der du die Dinge Tag für Tag umsetzt. Wir wollen in den nächsten fünf Monaten eine bessere Mannschaft werden. Die Qualität, mit der wir dieses Vorhaben umsetzen, wird sich in der Tabelle widerspiegeln«, sagte der 48 Jahre alte Österreicher.

Generell gehe es um die Bereitschaft, »über den Schmerz zu gehen, gemeinsam miteinander zu arbeiten und allen Schwierigkeiten zu trotzen«, erläuterte Ilzer. Wenn die Mannschaft dies weiter beherzige, »werden wir mit Punkten belohnt«.