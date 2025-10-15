Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Winnenden: Mülleimer in Klinik angezündet - drei Leichtverletzte

Dichter Rauch, drei Verletzte: In einer Klinik brennt am späten Abend ein Mülleimer. Bei der Brandursache hat die Polizei eine Vermutung.

Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften aus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Beim Brand eines Mülleimers in einer Klinik in Winnenden im Rems-Murr-Kreis sind drei Pflegekräfte leicht verletzt worden. Durch die starke Rauchentwicklung am Dienstagabend erlitten die Mitarbeiter eine Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Ein bislang Unbekannter steckte demnach den Mülleimer auf einer Toilette in Brand. Es entstand ein geringer Schaden, die Flammen griffen nicht auf das Gebäude über. Die Polizei ermittelt laut einem Sprecher wegen Brandstiftung.

