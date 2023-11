Winfried Kretschmann erhält Verdienstorden von Steinmeier

Bitte aktivieren Sie Javascript

Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann wird am Freitag (12.00 Uhr) in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Es ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und damit laut Bundespräsidialamt die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht.

Neben Kretschmann werden auch die amtierenden Regierungschefs von Niedersachsen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Bayerns früherer Ministerpräsident Horst Seehofer im Berliner Schloss Bellevue gewürdigt. Sie erhalten die Ehrung unter anderem für Verdienste um die Demokratie in langen Amtsjahren.

Der Verdienstorden wird in acht verschiedenen Stufen verliehen. Und das seit der Stiftung durch Bundespräsident Theodor Heuss 1951 bereits 262.532 Mal, wie das Bundespräsidialamt errechnet hat.

Kretschmann (75) ist seit Mai 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er führt seitdem als einziger grüner Regierungschef eine Landesregierung.