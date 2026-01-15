Windkraft-Ausbau legt zu – Südwesten bleibt hinter Zielen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Ausbau der Windkraft im Südwesten kommt voran. Im vergangenen Jahr wuchs der Bestand um 24 Anlagen, teilten der Bundesverband Windenergie sowie der Verband VDMA Power Systems in Berlin mit. Die installierte Leistung wuchs um insgesamt 171 Megawatt. Insgesamt wurden im Land 36 Anlagen neue gebaut und zwölf wurden 2025 zurückgebaut.

Nach Angaben der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg (PEE BW) ist trotz der kleinen Fortschritte der Ausbau bei der Windkraft im Land noch nicht dort angekommen, wo er sein sollte. Geschäftsführer Jürgen Scheurer sagte, dass Vierfache an neuen Anlagen sei pro Jahr nötig. Um die Ausbauziele zu erreichen, brauche das Bundesland mehr als 100 neue Anlagen im Land. Derzeit drehen sich im Südwesten rund 820 Windräder mit einer installierten Leistung von 2.050 Megawatt.

Energieministerin Thekla Walker (Grüne) sagte, die Maßnahmen der grün-schwarzen Landesregierung zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren zeigten Wirkung. »Für geringe Netz- und Stromkosten brauchen wir Windenergie im Süden.«

Beschleunigter Ausbau in Deutschland

Generell beschleunigte sich der Ausbau von Windrädern an Land in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich. Die neu installierte Windenergieleistung wuchs nach Angaben von Branchenverbänden gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50 Prozent. Neu in Betrieb gingen 958 Windräder mit einer Leistung von insgesamt rund 5,2 Gigawatt. 2025 sei das zweitbeste Jahr beim Ausbau der Windenergie gewesen, teilten der Bundesverband Windenergie sowie der Verband VDMA Power Systems mit.

Weil auch alte Anlagen stillgelegt wurden, lag der sogenannte Netto-Zuwachs bei rund 4,6 Gigawatt. Die meisten neuen Windräder gingen in Nordrhein-Westfalen ans Netz, gefolgt von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Der Anlagenbestand stieg bis Jahresende auf rund 29.000 Windenergieanlagen.

Rekord bei neuen Genehmigungen

Einen Rekord gab es bei der Genehmigung neuer Windräder in Deutschland. Laut Branche wurde rund 20,7 Gigawatt Windenergieleistung von den Behörden genehmigt - fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt dauert es mehr als zwei Jahre, bis nach der Genehmigung ein Windrad errichtet wird und den ersten Strom ins Netz einspeist.