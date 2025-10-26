Windig, nass, kalt: Baden-Württemberg im Herbstmodus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Grau, windig und ziemlich ungemütlich: Der Sonntag in Baden-Württemberg wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Fall für wetterfeste Jacken.

Demnach bleibt es meist stark bewölkt, immer wieder ziehen Schauer durchs Land. Im Schwarzwald und anderen höheren Lagen mischt sich oberhalb von 1000 Metern zeitweise Schneeregen dazu. Am Nachmittag gibt es im ganzen Land Chancen auf kurzzeitige Auflockerungen.

Wind legt kräftig zu

Die Temperaturen erreichen dem DWD zufolge kühle 7 bis 11 Grad, im höheren Bergland nur um 3 Grad. Dazu frischt der Wind spürbar auf: Er weht mäßig bis frisch, in Böen oft stark bis stürmisch aus Südwest bis West. Auf den Schwarzwaldgipfeln sind zeitweise Sturmböen möglich.

In der Nacht zieht Regen auf – im Hochschwarzwald Schnee

In der Nacht zum Montag verdichten sich die Wolken. Von Westen her breitet sich Regen aus, im höheren Bergland fällt oberhalb von 900 bis 1000 Metern Schnee. Im Hochschwarzwald kann es kräftiger schneien – begleitet von starken bis stürmischen Böen, am Feldberg teils mit orkanartiger Stärke. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 8 und 2 Grad.