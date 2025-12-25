Wind lässt Bäume auf die Straßen stürzen

An Heiligabend und in der Nacht ließ der Wind mehrere Bäume auf die Straßen stürzen. (Symbolbild)

Starker Wind hat an Heiligabend und in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag mehrere Bäume auf die Straße stürzen lassen. Am Mittwochmittag fielen bei Appenweier (Ortenaukreis) Bäume auf die Autobahn 5, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr konnte an den Gefahrenstellen vorbeigeleitet werden. Die Bäume wurden anschließend entfernt.

In der Nacht blockierten laut dem Polizeipräsidium Offenburg dann vor allem im Archer- und Renchtal sowie in den Höhenlagen Bäume ganze Straßen. Hier rückten die Feuerwehren aus und schafften die Bäume beiseite. Bedeutende Schäden oder Verletzte sind bislang nicht bekannt.