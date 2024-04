Wimbledon-Siegerinnen erreichen Viertelfinale von Stuttgart

Angelique Kerber in Aktion.

Die Wimbledon-Siegerinnen Marketa Vondrousova und Jelena Rybakina sind beim Tennisturnier in Stuttgart ins Viertelfinale eingezogen. Die Tschechin Vondrousova, die im vergangenen Jahr beim prestigeträchtigen Rasenevent in England triumphiert hatte, setzte sich am Donnerstag mit 7:6 (7:5), 6:1 gegen die Russin Anastasia Potapowa durch. Die Kasachin Rybakina, Wimbledon-Siegerin von 2022, hatte gegen die Russin Veronika Kudermetowa mehr Mühe und siegte nach rund zweieinhalb Stunden letztlich mit 7:6 (7:3), 1:6, 6:4.

Deutsche Spielerinnen sind bei dem wie gewohnt hochklassig besetzten Sandplatz-Event im Einzel nicht mehr vertreten. Laura Siegemund und Angelique Kerber waren am Mittwoch ausgeschieden.

