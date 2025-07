Wildbärin Gaia im Bärenpark angekommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer über Monate aufwendig geplanten Reise ist die Bärin Gaia, die im Jahr 2023 in Italien einen Jogger getötet hatte, nun im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schapbach (Kreis Freudenstadt) angekommen. Gaia sei gegen 6.00 Uhr morgens, begleitet von einem Team des Bärenparks, eingetroffen und habe die Fahrt aus Italien gut überstanden, sagte eine Sprecherin des Bärenparks. »Sie wurde versorgt, hat gefressen und verhält sich ruhig.« Im Moment sei die Wildbärin noch in der Transportbox, in der sie auf einem Transporter gereist war. Später am Morgen soll sie zunächst in das Vorgehege des Geländes entlassen werden, auf dem sie künftig leben soll.

Das Tier, auch bekannt unter dem Kürzel JJ4, war nach dem tödlichen Vorfall eingefangen worden und lebte seither in einer Tierpflegestation nahe Trient. Ursprünglich hätte die Wildbärin erschossen werden sollen. Nach Protesten von Tierschützern und längerem juristischen Hin und Her war davon abgesehen worden. Gaia war schon vor dem Tod des 26 Jahre alten Joggers auffällig gewesen.

Der Bärenpark Schwarzwald hatte sich schließlich bereit erklärt, Gaia aufzunehmen. Dafür war eigens ein besonders gesichertes Gehege gebaut worden. Die etwa einen Hektar große Freianlage im Bärenpark kostete rund eine Million Euro und wurde durch Spenden finanziert. Das Gelände ist von hohen Elektrozäunen umgeben und mit einem sogenannten Untergrabschutz ausgestattet, damit Gaia sich nicht unter den Zaun hindurch zurück in die Freiheit buddelt. Auch eine Überwachung mit Kameras ist geplant.

Im Bärenpark soll JJ4 irgendwann einen neuen Namen bekommen. Der Name Gaia ist dort schon vergeben, ein Wolf heißt bereits so. Das Datum des Transportes war wegen befürchteter Proteste von Tierschützern bis zuletzt geheim gehalten worden.