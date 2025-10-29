Wieso die Autobahn 8 rutschig und bis abends dicht ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein Lastwagen auf einer Strecke von 20 Kilometern Treibstoff verloren hat, ist seit dem Morgen die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Rutesheim gesperrt. Es seien Experten unterwegs, um die Fahrbahn zu reinigen, berichtete die Polizei am Morgen auf WhatsApp.

Der Stau auf der üblicherweise stark befahrenen A8 betrage vor der Ausfahrt Pforzheim-Nord inzwischen zehn Kilometer, hieß es am Nachmittag. Wie es zu dem Auslaufen des Stoffes kam – ob etwa ein Unfall die Ursache dafür war –, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Die großflächige Ölspur war demnach eine »massive Gefahr« für Verkehrsteilnehmer. Die Fahrbahn wurde gesperrt, unter anderem auch wegen der kurvenreichen und ansteigenden Strecke.

Ein Ende der Sperrung ist laut Polizei voraussichtlich erst am Abend absehbar. Die Aufräumarbeiten könnten bis zu sechs Stunden dauern, sechs Reinigungsfahrzeuge waren im Einsatz. Autofahrer sollten die Sperrung weiträumig umfahren. Zwischenzeitlich staute es sich Polizeiaussagen zufolge auf etwa elf Kilometer. Zuvor hatte der SWR berichtet.