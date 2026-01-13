Wieder Schüsse in Ludwigsburg - Polizei prüft Zusammenhänge

Was haben zwei Angriffe auf ein Sicherheitsunternehmen mit weiteren Vorfällen rund um Ludwigsburg zu tun? Die Polizei ermittelt.

Erst ein Brandanschlag und eine Nacht später Schüsse: Nach zwei Vorfällen am Firmensitz eines Sicherheitsunternehmens in Ludwigsburg untersucht die Polizei mögliche Zusammenhänge mit Vorfällen im Großraum Ludwigsburg im vergangenen Jahr. Die aktuellen Taten ereigneten sich den Ermittlern zufolge in den Nächten auf Montag und Dienstag in der Ludwigsburger Innenstadt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungsgruppe »Frost« habe die beiden Fälle übernommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Im Fokus der Ermittlungsgruppe stand bisher unter anderem ein Anschlag auf einen Security-Mitarbeiter in Tamm (Kreis Ludwigsburg) im Mai. Der damals 23 Jahre alte Mann war durch Schüsse verletzt worden. Fünf Monate später wurden zwei Männer aus den Niederlanden verhaftet. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Nicht ausgeschlossen ist, dass die Schüsse von Tamm zu einer ganzen Reihe von Taten gehören. Denn die Ermittlungskommission »Frost« versucht nicht nur, bei dem Anschlag Licht ins Dunkel zu bringen, sie ermittelt auch nach einem Autobrand in Bietigheim-Bissingen am 4. Mai und Schüssen in Ludwigsburg eine Woche zuvor, bei denen niemand verletzt worden war.

Im Zuge der Ermittlungen zu den Vorfällen war außerdem einen Korruptionsskandal in der Justiz aufgedeckt worden. Im November ließ die Staatsanwaltschaft Heilbronn Büros ihrer Kollegen in Stuttgart durchsuchen. Sieben Mitarbeiter aus einem Bereich der Ermittlungsbehörde würden der Bestechlichkeit verdächtigt, zudem sollen sie Dienstgeheimnisse verletzt haben, teilte die Staatsanwaltschaft Heilbronn mit.

Gegen einen Mann - nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Wachtmeister – sowie zwei mutmaßliche Auftraggeber wurden Haftbefehle erlassen. Die drei Deutschen sitzen in Untersuchungshaft.