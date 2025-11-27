Wieder Millionengewinn im Lotto

Ein Glückspilz aus Baden-Württemberg darf sich über einen Millionengewinn freuen. (Symbolbild)

Wieder geht ein Millionengewinn nach Baden-Württemberg. Ein Glückspilz aus dem Kreis Lörrach hat beim Lotto circa 1,2 Millionen Euro gewonnen. Damit ist es im Südwesten bereits der sechste Millionengewinn in diesem Monat – und der 25. in diesem Jahr, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte.

Bei der Ziehung am Mittwoch konnte der oder die Glückliche im Spiel 6aus49 alle Gewinnzahlen korrekt treffen und so in der Gewinnklasse 2 abräumen. Weitere Gewinne kamen durch Glück in der Gewinnklasse 4 dazu. Insgesamt beträgt der Gewinn 1.235.071,00 Euro.

Wer sich nun freuen darf, ist noch nicht bekannt. Der Gewinnschein wurde in einer Annahmestelle im Süden des Landkreises abgegeben.