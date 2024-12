Wieder Brand in Asylunterkunft - Verdächtiger festgenommen

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in einer Asylunterkunft.

Erneut ist in der Asylunterkunft in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. Es wurde niemand verletzt. Der Brand am späten Samstagabend war im Erdgeschoss ausgebrochen. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Laut Polizei entstand ein Schaden von schätzungsweise 200.000 Euro.

Bereits am vergangenen Dienstag sowie Sonntag hatte es in derselben Unterkunft gebrannt. Einen dringend Tatverdächtigen habe es nach den beiden Bränden nicht gegeben, wie ein Polizeisprecher damals sagte. Ob die inzwischen vorläufig festgenommene Person möglicherweise auch für die anderen beiden Brände verantwortlich gewesen sein könnte, war zunächst nicht bekannt.