Wie ein Atomkraftwerk von innen verschwindet

NECKARWESTHEIM.. Neckarwestheim II war Deutschlands letztes Atomkraftwerk im betrieb. Der charakteristische »Dampfkochtopf« in den Weinbergen südlich von Heilbronn wurde im April 2024 abgeschaltet. »Die Stimmung am letzten Tag war gedämpft«, sagt einer der Angestellten bei einer Führung durch den Sicherheitsbereich. »Wir waren stolz als letztes Atomkraftwerk bis zuletzt zur Energieversorgung Deutschlands beigetragen zu haben«.

Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) informiert sich am Freitag über den Rückbau der Anlage. Von außen sieht das Atomkraftwerk noch intakt aus. Nur die weiße Wolke über dem flachen Kühlturm fehlt. Denn wenn ein Atomkraftwerk stillgelegt wird, dann wird von innen angefangen es abzubauen, während die äußere Hülle bis zuletzt unverändert bleibt. Und der Abbau, der seit 2012 geplant wurde, dauert noch bis in die 2030er Jahre.

Jörg Michel erklärt Thekla Walker das AKW Neckarwestheim Foto: Martin Zimmermann Jörg Michel erklärt Thekla Walker das AKW Neckarwestheim Foto: Martin Zimmermann

Wer sehen will, wie weit der Abbau im Inneren vorangeschritten ist, der muss zunächst durch einen langen dreieckigen Gang mit spitzem Dach, den die Mitarbeiter »Toblerone« nennen. Dann geht es am Kontrollzentrum vorbei, das mit seinen zahlreichen Monitoren aussieht, wie im Hauptquartier eines James-Bond-Bösewichts. Früher arbeiteten hier 15 Personen pro Schicht im Drei-Schicht-Betrieb, heute sind es nur noch acht Mitarbeiter gleichzeitig. Schritt für Schritt werden es weniger. denn was nicht mehr da ist, muss auch nicht mehr überwacht werden.

Anschließend bekommt jeder der Besucher ein Dosimeter mit dem die Strahlung gemessen wird. Jeder, der in den Sicherheitsbereich hineinwill, muss sich umziehen und in einen einteiligen weißen oder orangefarbenen Anzug schlüpfen.Dazu bekommt jeder einen gelben Helm. In den Rektorblock kommt man durch eine Schleuse mit Panzertüren, die an ein U-Boot erinnert. Im Sicherheitsbereich herrscht Unterdruck, damit keine Radioaktivität austreten kann, selbst wenn die Hülle ein Loch hätte.

Das Abklingbecken im AKW Neckarwestheim im Rückbau Foto: Martin Zimmermann Das Abklingbecken im AKW Neckarwestheim im Rückbau Foto: Martin Zimmermann

Drinnen ist es warm und durch die Belüftungsmaschinen so laut, dass man nahe an den Sprecher herantreten muss, um etwas zu verstehen. »Als der Reaktor noch gelaufen ist, hat man hier noch mehr geschwitzt«, erklärt Michels. In einem Wasserbecken liegen noch etwa 560 hoch radioaktive Brennelemente. »Wasser hat zwei tolle Eigenschaften. Es kühlt und es schirmt die Radioaktivität ab«, sagt Jörg Michels, Vorsitzender der Geschäftsführung der EnBW Kernenergie. Die Brennelemente müssen drei bis fünf Jahre im Wasser abklingen, bevor sie unter Wasser in Castor-Behälter verpackt, getrocknet und dann mit einem Kran durch eine provisorische Schleuse aus den Kernkraftwerk geholt werden.

»Der Rückbau ist in der Planung ein hochkomplexer Prozess. Es ist wie ein Neubau, nur andersherum«, sagt Michels. Er, der den Betrieb der Kernkraftwerke lange mitgemacht hat, bezeichnet den Rückbau als spannendste Herausforderung seiner beruflichen Karriere. Manches, wie die Belüftung müsse neu eingebaut werden, damit man die überdimensionierte alte Belüftung abbauen könne. Was in Neckarwestheim II bereits fehlt sind ein Großteil der Wasserleitungen des Primär- und Sekundärkreislaufs der einst die Turbinen des Kraftwerks antrieb. Der nächste große Schritt ist es, den Reaktordruckbehälter aus dem Kraftwerk zu bekommen. »Dazu muss eine provisorische Schleuse gebaut werden, die wie eine große Garage mit zwei Türen aussieht. Den Kessel durch die Schleuse zu bringen, ist dann eine Millimeterarbeit«, sagt Michels.

In den anderen beiden baden-württembergischen Kernkraftwerken der En BW Philippsburg und Obrigheim ist der Rückbau schon weiter fortgeschritten, erklärt Michels. In Obrigheim sind Reaktorgebäude und Maschinenhaus bereits komplett entkernt. In Philippsburg ist das Maschinenhaus mit der Turbine komplett demontiert und der Reaktordruckbehälter komplett und die Betonstrukturen des umgebenden Sicherheitsbehälter überwiegend abgebaut. In Philippsburg II wurde gerade die Demontage der Einbauten des Reaktordruckbehälters abgeschlossen. In Neckarwestheim I, wo der Rückbau bereits seit 8 Jahren läuft, sind der Reaktordruckbehälter und das Maschinenhaus bereits komplett entfernt. Dort läuft aktuell die Demontage der Betonstrukturen. Für die Demontage der fünf Blöcke an den drei Kernkraftwerken in Baden-Württemberg kalkuliert die EnBW mit 10 Milliarden Euro.

Abgeklemmte Hauptkühlmittelleitungen AKW Neckarwestheim. Foto: Martin Zimmermann Abgeklemmte Hauptkühlmittelleitungen AKW Neckarwestheim. Foto: Martin Zimmermann

Der Atomausstieg habe bei der EnBW zu keinen betriebsbedingten Kündigungen geführt, sagt Michels. Vielmehr wird der Rückbau von dem Personal ausgeführt, dass die Atomkraftwerke betrieben hat. Die sukzessive Verringerung des Personal wird über Altersteilzeit und Vorruhestandsregelungen sozialverträglich gemacht. »Hier kommt uns unsere Altersstruktur zugute. Der Altersschnitt beim Personal liegt bei 50 Jahren«, sagt Michels. »Atomkraft ist und bleibt eine Hochrisiko-Technologie«, sagt Walker. Mit Blick auf dem Kraftwerksgelände befindlichen Zwischenlager für verbrauchte Brennstäbe betont die Ministerin: »Es wird uns noch viele Jahren kosten, eine Lösung für die Endlagerung zu finden, wahrscheinlich mehr Jahre, als wir die Atomenergie genutzt haben.«

Doch nicht jeder freut sich so sehr über das Ende der Atomkraft wie die grüne Umweltministerin. In der 4059-Einwohner-Gemeinde Neckarwestheim blickte man »eher mit dem Gefühl von Wehmut und Verlust« auf das Ende des Atomkraftwerks, sagt Bürgermeister Jochen Winkler dem GEA. Auch wenn es im Gemeinderat auch Atomkraft-Skeptiker gegeben habe, die jetzt glücklich seinen, sei der Anti-Atomkraft-Protest, »doch im Wesentlichen massiv von außerhalb der Gemeinde« gekommen, sagt Winkler .

Zwischen fünf und zehn Millionen Euro habe das Atomkraftwerk jährlich an Gewerbesteuern bezahlt. »Dieser Betrag ist nun um 80 Prozent eingebrochen«, sagt Winkler. »Wir müssen nun kleinere Brötchen backen. Wir sind jedoch vorbereitet und habe tolle Rücklagen gebildet«, so der Bürgermeister. Zu seinen besten Zeiten habe das Atomkraftwerk 1000 feste Arbeitsplätze gehabt und während der halbjährlichen Revisionen 1000 zusätzliche Mitarbeiter beschäftigt, die in den Hotels der Gemeinde für Wertschöpfung gesorgt hätten.

Auch die Vereine seien von der EnBW großzügig gefördert worden, zudem hätten sie die Revisionsfeste ausgerichtet und dabei gute einnahmen gemacht, so Winkler. »Wir hatten die Finanzkraft wie eine Stadt mit 10.000 Einwohnern. Jetzt sind wir wieder eine normale Gemeinde« sagt er. Weil man sich auf den Atomausstieg vorbereitet habe, werde seit einigen Jahren ein Konsolidierungsprogramm in der Gemeinde gefahren, sagt Winkler.

Das Kernkraftwerk habe eine Gewerbefläche von 30 Hektar und werde diese noch für einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren beanspruchen. Momentan seien dort noch 500 Menschen beschäftigt. es würden jedoch sukzessive weniger Beschäftigte. Die restliche Gewerbefläche der Gemeinde sei etwa sieben Hektar. »Es ist klar, dass wir das was die Kernkraft an Wertschöpfung hatte, nicht mehr erwirtschaften können«, sagt Winkler. Einen »Silberstreif am Horizont« gebe es jedoch. Direkt neben dem ehemaligen Kernkraftwerk soll ein Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz entstehen. Auf dem Gelände von Obrigheim und Philipsburg sollen Konverter und Endpunkte von Hochleistungs-Stromleitungen für Windstrom aus Norddeutschland entstehen. »Es ist für uns klar, dass wir die Flächen und Gebäude wieder für die Energiewende verwenden.« Einen Einwohnerverlust durch das Ende der Atomkraft fürchtet Winkler nicht. »Es ist bei uns nicht so, wie bei einigen AKWs weiter nördlich, wo es sonst nichts gibt. Wir sind gut eingebunden in eine wirtschaftsstarke Region zwischen Heilbronn und Stuttgart.« (GEA)