Widerstand gegen Polizei – drei Beamte verletzt

Bei einer Verkehrskontrolle in Filderstadt (Kreis Esslingen) haben zwei Männer Widerstand geleistet und dabei drei Polizisten leicht verletzt. Einer Streife war laut Polizei nachts ein Wagen aufgefallen, dessen 23-jähriger Fahrer sich der Kontrolle zunächst entziehen wollte. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hielt der junge Mann an. Er und sein 39-jähriger Beifahrer verhielten sich den Angaben zufolge provokativ und störten die Maßnahmen der Polizei.

Als die Beamten das Duo zu Boden brachten und fixierten, sollen sich die Männer so stark gewehrt haben, dass drei Polizisten leichte Verletzungen erlitten. Der Fahrer habe die Beamten zudem beleidigt. Warum der augenscheinlich fahrtüchtige 23-Jährige die Kontrolle vermeiden wollte, blieb zunächst unklar. Beim Beifahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Beide Männer müssen sich laut Polizei wegen mehrerer Delikte verantworten.