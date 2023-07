Aktuell Land

Wetterdienst warnt erneut vor Gewitter und Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst hat für Baden-Württemberg eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter und starken Niederschlägen herausgegeben. Es kann von Mittwochnachmittag an zu Gewittern der Stufen 3 und 4 (von 5) sowie zu Starkregen kommen, wie der DWD mitteilte. Die Gewitter sollen vor allem in der Südhälfte auftreten und bis in die Nacht zum Donnerstag andauern.