Wetter-Trampolin: Erst kalt und nass, dann wieder sonnig

Es ist ein bisschen Hin und Her: Nach frühlingshaften Tagen und einem trüben Wochenende beginnt die Woche in Baden-Württemberg kalt und feucht, bevor die Sonne wieder herauskommt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleiben die Temperaturen dabei durchgehend im einstelligen Bereich.

Der Start in die Woche wird für die meisten Regionen im Südwesten alles andere als eine Verheißung: Pullover- und Regenmantel-Wetter ist im Anmarsch.

Laut DWD wird es verbreitet regnen, im höheren Bergland kann dieser Regen auch in Schnee übergehen. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 600 Meter a. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 5 und 9 Grad. Auch am Nachmittag gibt es noch einzelne Regen- oder Graupel-, im Bergland Schneeschauer. Der Schnee bleibt allerdings nicht liegen.

Dienstag kommt die Sonne zurück

Es bleibt dann laut DWD auch am Dienstag kalt, aber sonniger, mit Temperaturen zwischen 1 Grad im höheren Bergland und 7 Grad an Rhein und Neckar, bevor dann auch die Nacht zum Dienstag wieder fröstelig wird: Die Tiefsttemperaturen sollen dann auf fröstelige minus 1 bis minus 6 Grad fallen. Der DWD warnt Autofahrer vor Reifglätte.

Die Sonne bleibt zunächst auch am Mittwoch - aber nicht allzu lange. Am Nachmittag nehmen die dichten Wolken zum Niederschläge kommen auf. Das Thermometer dürfte maximal 3 bis 7 anzeigen, im Bergland um 2 Grad.