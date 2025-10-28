Wetter: Sonne im Süden, Böen im Schwarzwald

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Der Dienstag bringt in Baden-Württemberg echtes Herbstwetter - mit allem, was dazugehört: Wind, Regen – und Sonne. Laut Deutschem Wetterdienst startet der Tag vielerorts mit »schauerartig verstärktem Regen«. Im Laufe des Tages beruhige sich das Wetter jedoch allmählich, vor allem im Süden des Landes soll es zunehmend freundlich werden.

Während im Breisgau bis zu 16 Grad möglich sind, bleibt es im Bergland mit bis maximal acht Grad deutlich kühler. Dazu weht ein Südwestwind. Der DWD erwartet stürmische Böen im Bergland und Sturmböen am Feldberg. Dazu gaben die Experten eine Warnung der Stufe 2 von 4 heraus.

Wochenmitte wird trockener

In der Nacht zum Mittwoch lockert es im Süden auf, während der Norden stark bewölkt bleibt und vereinzelt Regen fällt. Auf den Gipfeln des Schwarzwalds blasen stürmische Böen. An der Donau und am Rhein kann sich örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von neun bis zwei Grad.

Der Mittwoch zeigt sich insgesamt ruhiger: Im Norden und Westen bleibt es zwar meist grau, aber trocken. Allenfalls am Schwarzwald und Odenwald soll es im Tagesverlauf ein paar Tropfen Regen geben. Im Süden hingegen lässt sich die Sonne blicken. Mit bis zu 18 Grad wird es für Ende Oktober noch einmal angenehm mild. (dpa)