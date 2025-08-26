Wetter in Baden-Württemberg wird unbeständig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem sonnigen Dienstag müssen sich die Menschen im Südwesten zunehmend auf wechselhaftes Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen im Laufe des Tages dichtere Wolkenfelder auf. Die Temperaturen erreichen noch rund 25 Grad im Bergland und knapp 30 Grad im Breisgau.

Mischung aus Sonne, Schauern und Gewittern

In der Nacht zum Mittwoch breiten sich von Westen her Schauer und Gewitter aus. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 13 Grad. Auch am Mittwoch bleibt das Wetter unbeständig mit Regen und Schauern, dazwischen sind aber längere trockene Phasen möglich, insbesondere in Richtung Oberschwaben. Bei Werten zwischen 23 Grad im Bergland und örtlich 29 Grad am Rhein fühlt es sich den DWD-Meteorologen zufolge zeitweise schwül an.

Die Menschen im Südwesten müssen sich auf unbeständiges Wetter einstellen. Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Zum Donnerstag rechnet der DWD mit deutlich kühlerem und nasserem Wetter. Dichte Wolken und verbreiteter Regen bestimmen das Bild, dazu gesellen sich im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 19 und 25 Grad, im Bergland bei rund 18 Grad. In der Nacht zum Freitag lässt der Regen von Westen her nach, teils lockert es auf. Die Luft kühlt auf 16 bis 12 Grad ab, im Bergland auf etwa 11 Grad.