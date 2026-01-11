Werder Bremen leiht Stürmer vom VfB Stuttgart aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Werder Bremen hat endlich einen neuen Stürmer gefunden. Die Grün-Weißen leihen den Serben Jovan Milosevic vom Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart bis zum Saisonende aus. Zuvor hatten die Schwaben den Vertrag mit dem 20 Jahre alten Angreifer bis Sommer 2029 verlängert.

»Jovan ist ein mitspielender Stürmer mit gutem Torabschluss. Er passt sehr gut zur Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen«, sagte Bremens Trainer Horst Steffen. »Obwohl er mit 20 Jahren noch relativ jung ist, hat er zuletzt viel Spielpraxis in der ersten serbischen Liga sammeln können.«

Stuttgart weiter von Milosevic überzeugt

Milosevic war zuletzt an Partizan Belgrad ausgeliehen, wo er in 30 Pflichtspielen 19 Treffer erzielte. Zum Jahresende kehrte der Angreifer, der vor seiner Zeit in Belgrad bereits an den FC St. Gallen in der Schweiz ausgeliehen war, zum VfB zurück. Bei den Schwaben sieht er aufgrund der großen Konkurrenz in der Offensive aber keine Chance auf ausreichend Spielzeit.

In Stuttgart sind sie aber weiter von Milosevic überzeugt. »Wir haben den Vertrag mit Jovan verlängert, weil wir sehr zufrieden mit seiner Entwicklung sind. Besonders das vergangene Jahr in Belgrad verlief sehr vielversprechend und hat gezeigt, dass Jovan auf dem richtigen Weg ist«, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über den bislang einmaligen serbischen Nationalspieler, der zuletzt wegen einer Handverletzung eingeschränkt war.

Nachfolger von Boniface

Die Bremer brauchten einen neuen Angreifer, weil sich die Leihe von Victor Boniface als Flop entpuppt hatte. Das Kapitel des Nigerianers an der Weser ist nun beendet. Der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Angreifer wurde am Samstag beim Kniespezialisten Prof. Dr. Christian Fink in Innsbruck operiert und fällt damit monatelang aus.

Zwar bleibt das Leihgeschäft zwischen Werder und Leverkusen bestehen, Boniface wird aber kein Spiel mehr für die Bremer bestreiten. Es bleibt damit bei der tristen Bilanz von nur elf Einsätzen, bei denen er lediglich zweimal in der Startelf stand. Ein Treffer gelang Boniface dabei nicht.