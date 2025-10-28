Wer zieht ins Pokal-Achtelfinale ein?

Frank Schmidt und sein 1. FC Heidenheim haben den Hamburger SV im DFB-Pokal zu Gast.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 1. FC Heidenheim und die TSG 1899 Hoffenheim bestreiten am Dienstag im DFB-Pokal Bundesliga-Duelle mit den zwei Hamburger Erstligisten. Die Heidenheimer wollen in ihrer Zweitrundenpartie (18.30 Uhr) gegen den Hamburger SV einen Schritt aus der Krise schaffen. Hoffenheim möchte beim Ligarivalen FC St. Pauli bestehen (20.45 Uhr). Zudem strebt Zweitligist Karlsruher SC das Weiterkommen beim Bundesliga-Letzten Borussia Mönchengladbach an (20.45 Uhr/jeweils bei Sky).

Die Pokal-Partien der 2. Runde des VfB Stuttgart (beim FSV Mainz 05) und des SC Freiburg (bei Fortuna Düsseldorf) werden am Mittwoch ausgetragen.