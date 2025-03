Aktuell Natur

Wenn die Sonne teils verschwindet - Auch Reutlinger Sternwarte lädt am Samstag ein

Ein Himmelsschauspiel wie eine partielle Sonnenfinsternis ist recht selten. Am Samstag ist es wieder so weit. Warum ist das so und wo kann man es im Südwesten am besten sehen?