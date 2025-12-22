Weniger Elterngeld-Anträge in Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Anzahl der Elterngeld-Anträge ist in diesem Jahr in Baden-Württemberg zurückgegangen: Bis zum 15. Dezember wurden 129.608 Müttern und Vätern ein entsprechender Antrag bewilligt. Es wurden insgesamt 1,06 Milliarden Euro ausgezahlt, wie die L-Bank in Stuttgart mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es 136.029 Anträge gewesen, es wurden damals insgesamt 1,07 Milliarden Euro ausgezahlt.

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) sagte, seit seiner Einführung 2007 habe das Elterngeld zu mehr Partnerschaftlichkeit bei der Kinderbetreuung

beigetragen und besonders Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben

unterstützt. Die L-Bank ist die zentrale Elterngeldstelle.

Für etwa jede dritte Geburt, für die Elterngeld 2025 bewilligt wurde

(35 Prozent bei 92.082 Geburten), beantragte auch der Vater die

finanzielle Unterstützung. Im Vorjahr lag die Quote bei 46,9 Prozent. Bezogen auf die Stadt- und Landkreise liegen bei der Väterquote und der Onlineantragsquote Freiburg, Heidelberg und Tübingen vorn.

