Weniger Blutspenden im Sommer sorgen für niedrige Bestände

Weil weniger Menschen in den Sommer-Monaten Blut spenden, ist der Bestand von manchen Blutgruppen gering. Bei den Blutgruppen 0-, 0+ und A- ist er aktuell niedrig, wie aus einem Barometer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für Baden-Württemberg und Hessen hervorgeht. Einen Engpass gebe es aktuell aber nicht, sagte eine Pressesprecherin des DRK-Blutspendedienstes.

In den Sommer-Monaten rücke die Blutspende oftmals in den Hintergrund, weil die Menschen in den Ferien seien oder wegen der Hitze Probleme hätten. »Wir brauchen aber jeden Tag kontinuierlich Blut, um Patienten zu versorgen«, so die Sprecherin weiter. Gerade die Blutgruppe 0- werde immer gebraucht, weil sie für alle passe. Auch im Sommer sei das Spenden unproblematisch. Vorher sollte man laut DRK ausreichend essen und trinken.

Anreize sollen Spender mobilisieren

Besondere Blutspendeaktionen etwa im Freizeitpark sollen die Menschen auch in der Ferienzeit mobilisieren. »Wir müssen dafür sorgen, dass es erst gar nicht zum Engpass kommt«, erklärte die Sprecherin. Geld gebe es für eine Blutspende nicht.

Bei zu wenig Blutreserven kann die Versorgung mancher Patienten nicht mehr sichergestellt werden. Denn Blut ist nicht künstlich ersetzbar. Etwa 19 Prozent aller Blutspenden werden laut DRK beispielsweise für Krebspatienten benötigt.