Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Weltkriegsbombe in Stuttgart ist entschärft

Auf einer Baustelle in Stuttgart wird eine Weltkriegsbombe entdeckt. Eine Evakuierung ist nötig, auch der Bahnverkehr und ein großes Unternehmen sind betroffen. Bis zum Abend.

Zugausfälle und Verspätungen wegen Bombenfund in Stuttgart
Die Bombe wurde am Abend entschärft. Foto: Andreas Rosar/DPA
Die Bombe wurde am Abend entschärft.
Foto: Andreas Rosar/DPA

Die in Stuttgart gefundene Fliegerbombe ist entschärft. Das teilte die Feuerwehr mit. Alle Evakuierten könnten wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurück. Die Stadt sprach von insgesamt 1.000 Betroffenen. Die Deutsche Bahn teilte mit, der Zugverkehr laufe nach der Bombenentschärfung wieder an. Im Laufe des Abends müssten Reisende noch mit Einschränkungen rechnen. Der Blindgänger war im Stadtteil Bad Cannstatt gefunden worden. Auch Teile der Gebäude des Autobauers Mercedes lagen im Evakuierungsgebiet.

© dpa-infocom, dpa:250812-930-904322/1