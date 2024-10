Aktuell Land

Weiteres Maßnahmen-Paket zum Bürokratieabbau in Sicht

Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist der Abbau der Bürokratie Chefsache. Aber es gibt starke Kritik am Willen und am Tempo. Mit einem weiteren Paket an Maßnahmen soll sich das ändern.