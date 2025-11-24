Weiterer Lotto-Millionär in Baden-Württemberg

Ein Tipper oder eine Tipperin aus Baden-Württemberg ist jetzt um eine Million Euro reicher. (Symbolbild)

Der Südwesten hat einen neuen Millionär oder eine neue Millionärin. Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte, hat ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Enzkreis am Samstag in der Ziehung »6aus49« auf die sechs richtigen Gewinnzahlen gesetzt und abgeräumt. Der oder die Glückliche gewann 1.126.226,50 Euro.

Wer die Person ist, ist noch nicht bekannt. Der Spielschein wurde laut Toto-Lotto GmbH ohne Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg in einer Annahmestelle im Enzkreis abgegeben. Zum Abruf des Gewinns muss jetzt die gültige Spielquittung eingereicht werden.

Es ist den Angaben zufolge bereits der fünfte Millionengewinn bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg im November und der 24. in diesem Jahr.