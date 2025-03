Weitere Todesopfer bei Unfall von Tanklaster mit Stadtbahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Zusammenstoß eines Tanklasters mit einer Stadtbahn in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe hat sich die Zahl der Todesopfer auf drei erhöht. Das teilte die Polizei am Abend mit. Zuvor hatten zwei Menschen als vermisst gegolten, die sich nach Polizeiangaben mutmaßlich in der Bahn befanden.

»Die Identifizierung der insgesamt drei Verstorbenen dauert aufgrund der Schwere der Verletzungen nach wie vor an«, teilte ein Sprecher mit.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Fahrzeuge am frühen Nachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang zusammengestoßen. Der Tanklastwagen und die Stadtbahn gerieten in Brand. Der Tanklastwagen war mit Heizöl beladen.

»Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision mindestens zehn Fahrgäste in der Bahn«, hatte die Polizei am früheren Abend mitgeteilt.

Die Gemeinde Ubstadt-Weiher, in der der Unfall passierte, liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Hier leben rund 13.400 Menschen.