Weiter Regen im Südwesten - Wochenende bringt etwas Sonne

Wer morgen in Baden-Württemberg unterwegs ist, sollte weiter den Regenschirm griffbereit halten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet einen grauen und nassen Tag – stellenweise könnte es auch Gewitter geben.

Der Vorhersage zufolge bleibt es am Freitag meist stark bewölkt bis bedeckt. Vor allem vom südlichen Oberrhein bis nach Oberschwaben soll es am Nachmittag länger regnen. Zwischen Donau und Bodensee könnten sich zudem kurze Gewitter entwickeln. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 Grad im Hochschwarzwald und 15 Grad in der Kurpfalz. In der Nacht zum Samstag ziehen die Regenfälle nach Norden weiter.

Der Samstag beginnt zunächst ebenfalls grau, gebietsweise regnet es noch. Im Laufe des Tages lassen die Schauer nach, am Nachmittag kann es laut der Vorhersage auflockern. Einzelne Schauer sind aber weiter möglich. Mit 11 Grad in höheren Lagen und bis zu 17 Grad in den Niederungen werde es etwas milder. Nachts breite sich wieder dichter Nebel und Hochnebel aus, nur in den Bergen bleibe der Himmel klar.

Am Sonntag soll es für die allermeisten wieder trocken werden. Sobald sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, gebe es einen Mix aus Sonne und Quellwolken ein. Die Höchstwerte steigen den Angaben zufolge bis auf 18 Grad.