Aktuell Land

Weiter Hochwasser an Rhein und Donau - Entspannung am Neckar

Die Wasserstände der Flüsse in Baden-Württemberg sind wegen des vielen Regens weiter hoch. Vor allem im südlichen Baden-Württemberg sei das Wasser teils stark gestiegen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) am Samstag mit. Derzeit seien im Rhein, in der Donau und am Neckar die Hochwassermeldestände überschritten. »In den kleineren Gewässern fallen die Wasserstände derzeit bereits wieder.«