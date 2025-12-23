Weihnachtspakete weg? Duo klaut Päckchen auf Inline-Skates

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Stutensee (Kreis Karlsruhe) haben zwei Unbekannte Pakete aus einem Postfahrzeug gestohlen, einem Zusteller gedroht und sind auf Inline-Skates geflüchtet. Was in den Paketen war und ob es sich möglicherweise um Weihnachtspakete handelte, muss die Polizei noch ermitteln, wie eine Sprecherin der Polizei berichtete. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen lieferte ein 32 Jahre alter Postzusteller am Montagnachmittag Pakete aus. Er kehrte zu seinem Fahrzeug zurück, entriegelte es und erwischte eine junge Frau und einen jungen Mann an der Tür zum Laderaum. Sie forderten den 32-Jährigen laut Polizei drohend dazu auf, sich fernzuhalten. Dann schnappten sie sich mehrere Päckchen und flüchteten in Richtung Bahnlinie.

In der Nähe einer Fußgängerunterführung scheinen sie die Pakete geöffnet zu haben, dort lagen die Verpackungen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, soll noch ermittelt werden.