Weihnachtsüberraschung: Koala-Baby blinzelt aus dem Beutel

Noch lugt der kleine Koala nur vorsichtig aus dem Beutel seiner Mutter: Kurz vor Weihnachten hat die Stuttgarter Wilhelma Fotos des Nachwuchses veröffentlicht. Der werde im Moment noch Joey genannt. So bezeichne man die Jungtiere bei den Beuteltieren, erklärte der Kurator der Terra Australis, der Australienwelt in der Wilhelma, Volker Grün, laut Mitteilung. »Dass sich nun zum Ende der Adventszeit wieder ein Jungtier bei den Koalas zeigt, ist für uns wie ein Weihnachtsgeschenk«, sagte Zoodirektor Thomas Kölpin.

Das Geschlecht des Koala-Babys ist den Angaben zufolge noch unklar, denn es hat den Beutel bisher nicht ganz verlassen. Das dauert Grün zufolge noch ein paar Wochen. Zur Welt gekommen sei das Jungtier Ende Juni. »Davon war aber erst einmal nichts zu sehen«, berichtete der Kurator. »Bei der Geburt sind die Joeys nämlich gerade einmal so groß wie Gummibärchen.« Fünf bis sechs Monate später schauten sie dann erstmals aus dem Beutel der Mutter.

Publikumslieblinge mit speziellem Speiseplan

Die Mama ist die fünf Jahre alte Auburn. Sie ist wie der sieben Jahre alte Vater Aero und die anderen erwachsenen Koalas der Wilhelma eine Nachzucht aus der Dreamworld Wildlife Foundation in Australien. In ihrer Heimat gelten Koalas als gefährdet. Der Zoologisch-Botanische Garten Stuttgart ist hierzulande einer von nur vier Zoos, in denen die Eukalyptus fressenden Tiere zu sehen sind.

Vor einigen Monaten hatte die Wilhelma berichtet, dass Jungtier Jimbelung im Alter von 14 Monaten gestorben sei. Ursache sei eine Atemwegserkrankung gewesen. Wie ihr Halbbruder Borobi war sie ein Publikumsliebling gewesen.