Wegnahme von Kindern eskaliert - Vater muss vor Gericht

Weil er sich mit seinen Kindern über Stunden verschanzt und einen Polizisten mit einem Messer attackiert haben soll, muss sich ein Mann ab heute vor dem Landgericht Heilbronn verantworten. Die Anklage wirft dem zum Tatzeitpunkt 35 Jahre alten Familienvater versuchten Totschlag, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Freiheitsberaubung vor.

Der Vorfall ereignete sich Anfang Juli in einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Rosengarten im Landkreis Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs. Der Mann soll Polizisten, die einen Gerichtsvollzieher begleiteten, mit einem Messer angegriffen und sich danach mit seinen beiden Kindern in seine Wohnung zurückgezogen haben.

Der Gerichtsvollzieher sollte die beiden fünfjährigen Kinder der Familie in Obhut nehmen und an das Jugendamt übergeben. Nach mehreren Stunden überwältigte die Polizei den Mann, der dabei leicht verletzt wurde. Die Kinder blieben unverletzt.

Vor knapp einer Woche war im Saarland der Einsatz eines Gerichtsvollziehers eskaliert. Der 58-Jährige soll nach aktuellem Ermittlungsstand »anlässlich einer Räumung im Wege der Zwangsvollstreckung« in einer Wohnung in Bexbach gewesen sein. Dort soll er mit einem Messer getötet worden sein. Der Beschuldigte wurde festgenommen.