Wegen Verletzung: Olympia-Aus für Eishockey-Profi Kühnhackl

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl muss seinen Olympia-Traum aus Verletzungsgründen begraben. Der Profi der Adler Mannheim erlitt am vergangenen Sonntag im DEL-Spiel bei den Kölner Haien eine Oberkörperverletzung und fällt nach Angaben des Vereins für zehn bis zwölf Wochen aus. Kühnhackl, der heute operiert wird, steht der DEB-Auswahl somit bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Mailand nicht zur Verfügung.

»Diese Nachricht ist selbstverständlich extrem bitter für Tom und uns. Mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seiner unaufgeregten Art gehört er zu unseren wichtigsten Führungsspielern«, sagte Mannheims Cheftrainer und Manager Dallas Eakins zum Ausfall des zweimaligen Stanley-Cup-Siegers.

Der 33 Jahre alte Kühnhackl absolvierte in der laufenden Saison 18 Partien für die Adler, in denen er drei Tore erzielte und neun Vorlagen gab. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2021 WM-Vierter und war 2022 bei Olympia in Peking dabei.