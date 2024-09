Wegen Reklamierens: Innenraumverbot für Ulms Torwarttrainer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sein Reklamieren im Spiel beim SC Paderborn hat für den Torwart-Trainer von Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 ein Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel zur Folge. Holger Betz werde wegen seines unsportlichen Verhaltens zudem mit einer Geldstrafe von 500 Euro bestraft, da er in der vergangenen Saison bereits nach einem Platzverweis ein Innenraumverbot kassiert hatte. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Betz hatte beim 0:0 in Paderborn am vergangenen Wochenende in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen, nachdem er reklamierend auf das Spielfeld gelaufen war. Nach der Länderspielpause darf er nun am 14. September bei der Partie gegen den 1. FC Nürnberg ab einer halben Stunde vor Spielbeginn nicht im Innenraum des Stadions sein und keinen Kontakt mit der Mannschaft haben.