Wegen 40 Jahre altem Mordfall - Polizei durchsucht Haus

Wegen eines Mordfalls aus dem Jahr 1985 haben Einsatzkräfte ein Haus in Schwendi (Kreis Biberach) durchsucht. Der 69 Jahre alte Bewohner des Hauses war laut Polizei im Rahmen von Ermittlungen zu dem Cold Case in den Fokus geraten. Er sei zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle gebracht worden. Ob der Mann festgenommen wurde oder wieder auf freien Fuß kam, wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht sagen.

Der Mann sei Tatverdächtiger in dem Mordfall aus dem Winter 1985, sagte der Sprecher der Behörde. Damals sei die Leiche einer zur Tatzeit 31 Jahre alten Frau bei Deggingen im Landkreis Göppingen gefunden worden. Weitere Details zu dem Fall nannte der Sprecher nicht. Auch ob das Opfer und der Tatverdächtige in einer Beziehung zueinander standen, wurde nicht mitgeteilt.

Für die Durchsuchung waren am Morgen mehrere Polizeiautos, mitunter auch Zivilfahrzeuge und ein Räumungsfahrzeug, im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin sagte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Der Einsatz war am Mittag beendet worden.