Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart

Gewitter und teilweise Starkregen sind auch zum Start in die neue Woche in Baden-Württemberg angekündigt. Im Bergland kann es zudem stürmisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen am Montag demnach bei 17 Grad Celsius im Bergland und 24 Grad in der Kurpfalz. Die Luft bleibt den Angaben zufolge sehr feucht, denn die Luftmassen tauschen sich nicht aus.

Für einen Ausflug unter freiem Himmel sind die kommenden Tage eher nicht geeignet, denn das Wetter bleibt unbeständig. Immer wieder soll es den Angaben zufolge regnen, die Höchsttemperaturen schwanken zwischen 17 und 25 Grad. Es bleibt vorwiegend bewölkt. Am Feldberg kündigt der DWD stürmische Böen an.