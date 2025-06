Wechsel von Assignon zum VfB perfekt - Ersatz für Vagnoman?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart hat die Verpflichtung des französischen Außenverteidigers Lorenz Assignon als ersten Neuzugang in diesem Sommer perfekt gemacht. Der 24-Jährige wechselt vom französischen Erstligisten Stade Rennes zum DFB-Pokalsieger und unterschrieb bis zum 30. Juni 2029, wie die Schwaben mitteilten.

»Lorenz hat schon jetzt ein sehr hohes Niveau in seinem Spiel erreicht, gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass er bei uns weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird«, sagte Sportdirektor Christian Gentner.

Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme rund 11 Millionen Euro und könnte über Boni noch auf 13 Millionen Euro ansteigen. Der Vertrag in Rennes lief noch bis 2028. Am Donnerstag absolvierte Assignon seinen Medizincheck in Stuttgart.

Zukunft von Vagnoman offen

»Ich habe mir mehrere Spiele am TV angeschaut und mag die Spielweise des Teams. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die vor mir liegt«, sagte Assignon, der die Staatsbürgerschaft Frankreichs und Togos hat.

Beim VfB könnte er auf der rechten Seite Josha Vagnoman beerben, dessen noch bis 2026 laufender Vertrag vermutlich nicht verlängert wird und der daher in diesem Sommer ein Verkaufskandidat werden dürfte. Vagnoman hat eine durchwachsene Saison hinter sich. Zur Verletzung gesellte sich bei dem 24-Jährigen auch eine ungewohnte Fehleranfälligkeit.

