Wechsel innerhalb der Bundesliga: Meyer kommt nach Stuttgart

Philipp Meyer wechselt innerhalb der Handball-Bundesliga vom ThSV Eisenach zum TVB Stuttgart. Der Abwehrspezialist kommt zur Saison 2026/27 und unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie die Schwaben mitteilten. Der 28-Jährige und TVB-Coach Misha Kaufmann kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in Eisenach.

»Mit Philipp gewinnen wir einen Spieler, der für unsere Abwehr eine enorme Verstärkung sein wird«, sagte Stuttgarts Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. »Er hat in Eisenach unter Beweis gestellt, wie gut er das Spielsystem von Misha umsetzen kann, und welche Stabilität er einer Mannschaft in der Defensive geben kann.«