Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Wasserentnahmeverbot im Enzkreis vorzeitig aufgehoben

Die Trockenheit im Sommer ließ die Wasserstände sinken. Deshalb war es im Enzkreis verboten, Wasser aus Flüssen und Bächen zu entnehmen. Doch jetzt hat sich die Lage entspannt.

Bach im Wald
Jetzt ist die Wasserentnahme im Enzkreis wieder möglich. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/DPA
Jetzt ist die Wasserentnahme im Enzkreis wieder möglich. (Symbolbild)
Foto: Silas Stein/DPA

Das seit Ende Juli geltende Wasserentnahmeverbot aus oberirdischen Gewässern im Enzkreis ist vorzeitig aufgehoben worden. Durch Regen und gesunkene Temperaturen hat sich der Wasserstand im Kreis stabilisiert, wie das Landratsamt Enzkreis mitteilte.

Im Sommer führten die Behörden das Verbot ein, um negative Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere durch die niedrigen Wasserstände zu vermeiden. Diese Gefahr bestehe demnach jetzt nicht mehr. Die Bürger können nun in geringen Mengen wieder Wasser entnehmen.

© dpa-infocom, dpa:251001-930-108506/1