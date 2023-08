Aktuell Land

Wasserbahn fährt im Europa-Park nach Unfall wieder

Nach einem Unfall mit sieben Verletzten an einer Turmsprung-Attraktion im Europa-Park in Rust bei Freiburg ist die benachbarte Wasserbahn-Attraktion »Atlantica SuperSplash« wieder im Betrieb. »Die Boote fahren wieder«, sagte eine Sprecherin des größten Freizeitparks in Deutschland am Dienstag. Der Park öffne wie geplant.