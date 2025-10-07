Wasen-Schlägerei: Elf Festnahmen nach Tumult im Festzelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Prügelei zwischen zwei Schaustellerfamilien auf dem Cannstatter Wasen sind in der Nacht mehrere Personen leicht verletzt worden - darunter auch acht Polizisten und vier Sicherheitsleute. Zunächst sollen die beiden Familien in einem Festzelt kurz vor Mitternacht in Streit geraten sein, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Als der Sicherheitsdienst die Lage nicht beruhigen konnte, sei die Polizei hinzugerufen worden. Dabei sei die Situation weiter eskaliert - die Aggressionen hätten sich dann gegen die Polizisten und die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gerichtet, wie die Sprecherin sagte. Elf Personen seien vorläufig festgenommen worden und inzwischen wieder auf freiem Fuß. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Was die Prügelei auslöste, sei bisher nicht bekannt. Wie viele Personen insgesamt beteiligt gewesen waren, sei ebenfalls noch unklar. Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge wegen Landfriedensbruch.